Роуминг между Молдовой и Румынией продолжает набирать популярность.

В 2025 году услуги двустороннего роуминга между Республикой Молдова и Румынией продолжили демонстрировать устойчивый рост.

Пользователи двух стран суммарно накопили 7,4 миллиона дней роуминга во время своих поездок, что на 66% больше по сравнению с 2022 годом. Такие данные представило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций Молдовы (ARCOM), передает rupor.md

По данным ведомства, услугами роуминга в Румынии воспользовались 14% пользователей из Республики Молдова, тогда как в Молдове роуминг использовали 1,4% абонентов из Румынии.

В 2025 году объем мобильного интернет-трафика, использованного гражданами Молдовы в роуминге на территории Румынии, увеличился на 33%, а трафик румынских пользователей в Молдове вырос на 68%. Это подтверждает продолжающийся рост использования мобильного интернета во время поездок.

В настоящее время граждане Румынии, приезжающие в Молдову, и жители Молдовы, посещающие Румынию, могут пользоваться голосовой связью, SMS и мобильным Интернетом по тем же тарифам, что и в своей стране, в пределах политики добросовестного использования.

Такая возможность появилась после подписания 11 февраля 2022 года соглашения между правительствами Республики Молдова и Румынии о снижении тарифов на международный роуминг и международные телефонные звонки. Реализацию соглашения поддерживают регуляторы ARCOM и ANCOM.

В период с 2022 по 2025 год принятые на национальном и европейском уровнях меры позволили постепенно снизить стоимость услуг связи и подготовить интеграцию Республики Молдова в европейский режим «Роуминг как дома», который действует для страны с 1 января 2026 года.