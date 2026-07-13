Молдавский теннисист Илья Шницарь выиграл турнир ITF M15 Bucharest 2

На пути к финалу Шницарь одержал четыре победы подряд. В первом круге он обыграл итальянца Никколо Чавареллу со счётом 6:3, 6:3, затем победил ещё одного представителя Италии Николу Катини — 4:6, 6:2, 6:4.

Молдавский теннисист Илья Шницарь выиграл турнир ITF M15 Bucharest 2.