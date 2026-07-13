13 Июля 2026, 23:25
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Молдавский теннисист Илья Шницарь выиграл турнир ITF M15 Bucharest 2
На пути к финалу Шницарь одержал четыре победы подряд. В первом круге он обыграл итальянца Никколо Чавареллу со счётом 6:3, 6:3, затем победил ещё одного представителя Италии Николу Катини — 4:6, 6:2, 6:4.
В четвертьфинале молдавский теннисист оказался сильнее румына Штефана Андрея Андрееску (6:2, 6:3), а в полуфинале обыграл итальянца Филиппо Маццолу — 6:1, 2:6, 6:1, передает ipn.md
В решающем матче Илья Шницарь победил румынского теннисиста Чезара Габриэля Папое со счётом 6:4, 6:4 и стал победителем турнира.
Ранее в составе сборной Молдовы Илья Шницарь помог национальной команде выиграть III группу Кубка Дэвиса и завоевать путёвку во II группу.