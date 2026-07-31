В Румынии впервые за десятилетия ограничат ночное освещение улиц из-за энергокризиса

Муниципалитет Ясс стал первым городом в Румынии после 1989 года, который вводит меры по экономии электроэнергии в ночное время.

В Румынии впервые за десятилетия ограничат ночное освещение улиц из-за энергокризиса.