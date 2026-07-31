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profit.ro logoprofit
31 Июля 2026, 22:40
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В Румынии впервые за десятилетия ограничат ночное освещение улиц из-за энергокризиса

Муниципалитет Ясс стал первым городом в Румынии после 1989 года, который вводит меры по экономии электроэнергии в ночное время.

В Румынии впервые за десятилетия ограничат ночное освещение улиц из-за энергокризиса.
В Румынии впервые за десятилетия ограничат ночное освещение улиц из-за энергокризиса.

Решение принято на фоне объявленного правительством режима энергетической тревоги из-за серьезного дефицита электроэнергии, сообщает profit.ro

Причиной кризиса стало резкое падение уровня воды в Дунае, вызванное засухой. Это привело к остановке работы Чернаводской АЭС, что вынудило власти страны принять экстренные меры. 

Согласно плану, ночное уличное освещение будет сокращено по всему городу без исключений для отдельных районов. При этом полностью сохранят освещение:

- территорий больниц;

- подземных переходов;

- центральных площадей и наиболее важных пешеходных зон.

Городские власти рассчитывают экономить около 10 МВт·ч электроэнергии каждую ночь. Одновременно полиция усилит ночное патрулирование, чтобы обеспечить безопасность жителей. 

Правительство Румынии ранее объявило режим энергетической тревоги на весь август, призвав органы местного самоуправления принять меры по снижению потребления электроэнергии. 

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Источник
profit.ro logoprofit
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