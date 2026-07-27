theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Июля 2026, 19:02
9 516
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Тофан созывает заседание правительства из-за ситуации на энергорынке

Премьер-министр Молдовы Василий Тофан заявил, что внимательно следит за ситуацией в энергетическом секторе страны, в том числе на рынках дизельного топлива и природного газа.

Тофан созывает заседание правительства из-за ситуации на энергорынке.
Тофан созывает заседание правительства из-за ситуации на энергорынке.

«В свете последних событий я решил созвать завтра утром (28 июля) заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться, что у нас готовы все необходимые механизмы для оперативного реагирования в случае необходимости», — заявил Василе Тофан.

Напомним, по состоянию на 27 июля дизельного топлива не было на 53 из 590 автозаправочных станций Молдовы. Из них 38 принадлежат сети Lukoil. В тоже время за последние сутки в страну вошли две баржи примерно с 6 тысячами тонн топлива. Еще одна партия объемом около 6 тысяч тонн дизеля должна прибыть сегодня. Дополнительные поставки призваны оперативно сократить дефицит на заправках.

Причинами перебоев власти называют снижение уровня Дуная и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которые нарушили транспортные цепочки и задержали поставки топлива.

Ситуация остается менее серьезной, чем весной, уточняют в правительстве. На пике кризиса 26 марта запасов дизеля не было на 182 АЗС.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте