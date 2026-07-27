Тофан созывает заседание правительства из-за ситуации на энергорынке.

Премьер-министр Молдовы Василий Тофан заявил, что внимательно следит за ситуацией в энергетическом секторе страны, в том числе на рынках дизельного топлива и природного газа.

«В свете последних событий я решил созвать завтра утром (28 июля) заседание правительства, чтобы на уровне исполнительной власти убедиться, что у нас готовы все необходимые механизмы для оперативного реагирования в случае необходимости», — заявил Василе Тофан.

Напомним, по состоянию на 27 июля дизельного топлива не было на 53 из 590 автозаправочных станций Молдовы. Из них 38 принадлежат сети Lukoil. В тоже время за последние сутки в страну вошли две баржи примерно с 6 тысячами тонн топлива. Еще одна партия объемом около 6 тысяч тонн дизеля должна прибыть сегодня. Дополнительные поставки призваны оперативно сократить дефицит на заправках.

Причинами перебоев власти называют снижение уровня Дуная и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, которые нарушили транспортные цепочки и задержали поставки топлива.

Ситуация остается менее серьезной, чем весной, уточняют в правительстве. На пике кризиса 26 марта запасов дизеля не было на 182 АЗС.