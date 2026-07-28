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ziua.md logoziua
28 Июля 2026, 13:44
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Кику: Режим повышенной готовности говорит о неспособности властей предотвращать кризисы

Председатель Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), депутат Ион Кику считает, что повторное введение режимов повышенной готовности в различных сферах свидетельствует о плохой организации работы правительства.

Кику: Режим повышенной готовности говорит о неспособности властей предотвращать кризисы.
Кику: Режим повышенной готовности говорит о неспособности властей предотвращать кризисы.

Он также обвинил Министерство энергетики в неэффективности и некомпетентности, сообщает ziua.md

В ходе декларации для прессы Кику заявил, что, по его мнению, такая ситуация отражает неспособность государственных учреждений предотвращать кризисы.

«Этот режим готовности и чрезвычайных ситуаций становится привычным во всё большем количестве сфер, что говорит о плохой организации работы правительства», — заявил лидер ПРОМ.

Кику отметил, что не обвиняет нового премьер-министра в сложившейся ситуации, учитывая, что тот находится у власти всего несколько дней, однако считает, что ответственные министерства и агентства не выполняют свои обязанности должным образом.

«Возьмём пример с обеспечением дизельным топливом. О бомбардировке терминала в Новороссийске было известно уже давно. Какие действия предприняло правительство, чтобы предотвратить эту ситуацию? Только когда мы столкнулись с проблемами на автозаправках в стране, мы спохватились и начали вмешиваться. Почему?» — задал вопрос бывший премьер.

Кроме того, лидер ПРОМ раскритиковал и способ, которым была организована закупка природного газа, заявив, что рост тарифов является следствием того, что необходимые объёмы газа не были приобретены весной, когда цены были более выгодными.

Источник
ziua.md logoziua
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