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28 Июля 2026, 09:06
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Правительство попросит ввести режим повышенной готовности в энергетике и гидрологии

Премьер-министр Василе Тофан созвал заседание правительства на фоне ситуации на рынках дизельного топлива и газа.

Правительство попросит ввести режим повышенной готовности в энергетике и гидрологии.
Правительство попросит ввести режим повышенной готовности в энергетике и гидрологии.

В начале заседания глава кабмина заявил, что правительство обратится с просьбой о введении режима тревоги в энергетическом и гидрологическом секторах. Соответствующий режим предлагают ввести на срок 30 дней.

«Мы просим ввести режим готовности не для того, чтобы сеять панику, а наоборот — чтобы действовать на опережение и эффективно управлять ситуацией», — подчеркнул премьер-министр в начале заседания правительства.

Правительство также ввело режим гидрологической тревоги сроком на 30 дней в бассейне реки Днестр на фоне резкого снижения уровня воды и риска перебоев с питьевым водоснабжением и работой оросительных систем.

Источник
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