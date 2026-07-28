Правительство попросит ввести режим повышенной готовности в энергетике и гидрологии.

В начале заседания глава кабмина заявил, что правительство обратится с просьбой о введении режима тревоги в энергетическом и гидрологическом секторах. Соответствующий режим предлагают ввести на срок 30 дней.

«Мы просим ввести режим готовности не для того, чтобы сеять панику, а наоборот — чтобы действовать на опережение и эффективно управлять ситуацией», — подчеркнул премьер-министр в начале заседания правительства.

Правительство также ввело режим гидрологической тревоги сроком на 30 дней в бассейне реки Днестр на фоне резкого снижения уровня воды и риска перебоев с питьевым водоснабжением и работой оросительных систем.