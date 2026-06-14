В Румынии возник политический кризис: партия AUR требует досрочных выборов.

В AUR заявляют, что поспешное решение назначить главу кабмина без согласования с парламентскими силами нарушает принцип разделения властей и блокирует работу законодательного органа, передает rupor.md

«Румынское государство находится в моменте великого перелома, и поспешное предложение, поступившее из дворца Котрочень воскресным утром, без того, чтобы Адриан Вештя был предложен какой-либо политической партией, лишь усугубляет текущий кризис, через который мы проходим. Разделение властей в государстве означает, что законодательная власть не может быть подчинена президентуре. Когда она блокируется, конституционным решением являются досрочные выборы. Наше решение — это возвращение к народу и соблюдение демократических правил. В этом смысле мы будем вести диалог со всеми вовлеченными сторонами», — отмечается в заявлении партии.

Позиция AUR остается категоричной: политформирование не проголосует за правительство во главе с Вештей, если только представители альянса сами не войдут в состав кабмина или не выдвинут своего премьера.

Авторы обращения считают, что с декабря 2024 года классическая демократия в стране фактически приостановлена, а в Румынии предпринимаются попытки создать личные авторитарные режимы.

Ранее утром 14 июня назначенный ранее кандидат в премьеры Евгений Томак отказался от мандата премьер-министра Румынии. Сразу после этого президент Никушор Дан выдвинул на этот пост либерала Адриана Вештю. Этот шаг уже спровоцировал бунт внутри правящей Национально-либеральной партии (PNL) — Илие Боложан, который сейчас находится в Кишиневе на съезде партии PAS, назвал выдвижение Вешти без согласования с руководством «попыткой расколоть партию», а сторонники Боложана открыто заговорили о заговоре и предательстве.