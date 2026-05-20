В Румынии завершились совместные военные учения Mărășești-2026.

Молдавские солдаты тренировались вместе со своими коллегами из 9-й механизированной бригады «Мэрэшешт», 113-го артиллерийского батальона «Бэрэганул» и 3-го инженерного батальона «Генерал Константин Поэнару», передает rupor.md

Проведенные мероприятия были направлены на повышение оперативной совместимости между участвующими структурами, развитие оперативной готовности и совершенствование тактических навыков в сложных оперативных условиях.

Учения были организованы в соответствии с молдо-румынским планом учебно-тренировочных мероприятий на 2026 год.