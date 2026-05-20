20 Мая 2026, 16:15
4 378
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Румынии завершились совместные военные учения Mărășești-2026
Военнослужащие Национальной армии приняли участие в учениях Mărășești-2026, проходивших с 11 по 20 мая в учебно-тренировочном центре Бабадаг в Румынии.
Молдавские солдаты тренировались вместе со своими коллегами из 9-й механизированной бригады «Мэрэшешт», 113-го артиллерийского батальона «Бэрэганул» и 3-го инженерного батальона «Генерал Константин Поэнару», передает rupor.md
Проведенные мероприятия были направлены на повышение оперативной совместимости между участвующими структурами, развитие оперативной готовности и совершенствование тактических навыков в сложных оперативных условиях.
Учения были организованы в соответствии с молдо-румынским планом учебно-тренировочных мероприятий на 2026 год.