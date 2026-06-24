Больше 300 дронов ВСУ атаковали регионы России и Крым: Севастополь остался без электричества.

Севастополь остался без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил назначенный Россией глава оккупированного города Михаил Развожаев.

По его словам, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над устранением последствий, передает meduza.io

Он призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть, когда электричество восстановят. Детские сады города будут работать в особом режиме, Развожаев попросил родителей оставить детей дома.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков пишет, что «было три прилета по главной электроподстанции в Севастополе», после чего там начался пожар.

По данным Минобороны РФ, за ночь российские военные перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.