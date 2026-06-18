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libertatea.ro logolibertatea
18 Июня 2026, 15:36
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В Румынии строят самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе

Этот объект может стать новой туристической достопримечательностью международного уровня.

В Румынии строят самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе.
В Румынии строят самый высокий подвесной пешеходный мост в Европе.

Проект реализуется в коммуне Парва уезда Бистрица-Нэсэуд. Стоимость работ составляет около 24 миллионов румынских леев. Мост будет построен над долиной реки Ребра и протянется примерно на 620 метров. Его высота над уровнем долины достигнет около 200 метров, сообщает libertatea.ro

Проект предусматривает превращение региона в туристическое направление, что должно стимулировать местную экономику. Финансирование осуществляется в рамках региональной программы развития Северо-Запада на 2021–2027 годы, а также за счёт местного бюджета. Подрядчиком строительства выступает компания Dimex Company.

Мэр коммуны заявил, что мост станет символом возрождения территории, которая ранее зависела от горнодобывающей промышленности. После закрытия шахт экономика региона пришла в упадок, а значительная часть населения уехала на заработки за границу. Сейчас в коммуне работает лишь несколько туристических объектов, и поток туристов остаётся небольшим.

Власти рассчитывают, что новый объект привлечёт около 1000 туристов в год и даст толчок развитию малого бизнеса. Также проект включает модернизацию дорог для улучшения доступа к будущему мосту. 

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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