Турбизнес на румынском побережье опасается последствий взрыва морского дрона в порту.

Об этом заявила председатель ассоциации RESTO Constanța и вице-президент Федерации работодателей индустрии гостеприимства Румынии Корина Мартин, сообщает economedia.ro

По её словам, после инцидента не проводилась эвакуация туристов из гостиниц. В целях безопасности отдыхающих лишь на несколько минут вывели с пляжей, после чего работа курортов продолжилась в обычном режиме.

Она отметила, что представители гостиничного и ресторанного бизнеса обеспокоены возможным влиянием подобных происшествий на туристический сезон. По её словам, как сами предприниматели, так и туристы, уже забронировавшие отдых на побережье или только планирующие поездку, задаются вопросом, могут ли такие случаи повториться.

В то же время Мартин призвала не драматизировать ситуацию.

«Любой человек понимает, что подобные происшествия могут случиться где угодно и когда угодно. Но это не означает, что нужно останавливать привычную жизнь, отказываться от семейных планов или отменять отпуск», — заявила она.

Представитель туриндустрии подчеркнула, что в Румынии нет военного положения и выразила доверие государственным органам, которые отвечают за безопасность граждан и предотвращение подобных угроз.

По её словам, предприятия сферы гостеприимства продолжают работать в обычном режиме, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

«Мы продолжаем свою деятельность как ответственные предприниматели. Нам необходимо поддерживать бизнес, выплачивать зарплаты сотрудникам, оплачивать аренду и налоги. При этом мы уже сталкиваемся с серьёзным падением покупательной способности населения и снижением потребления. Отпуск и путешествия зачастую становятся первыми статьями расходов, от которых семьи готовы отказаться», — отметила Корина Мартин.

Напомним, утром 6 июня в гражданском порту Констанцы взорвался морской дрон. В результате инцидента никто не пострадал.