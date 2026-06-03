Молдова заняла третье место в Европе по доступности туристического размещения.

Анализ показывает, что Республика Молдова предлагает средний тариф 45,49 евро за ночь, один из самых конкурентоспособных показателей на континенте, что выводит страну в число направлений с лучшим соотношением цены, качества и аутентичных туристических впечатлений, передает moldpres.md

В то же время Молдова демонстрирует самый высокий уровень заполняемости среди всех направлений, включенных в рейтинг, — 62,7 %. Этот показатель отражает растущий интерес международных туристов к данному направлению.

Согласно данным, Кишинев остаётся основными воротами для въезда посетителей, а средняя продолжительность пребывания составляет 5,4 ночи — второй по величине показатель в Европе. Это говорит о том, что Республика Молдова больше не воспринимается лишь как транзитное направление, а как место, которое туристы глубоко исследуют.

Рост интереса поддерживается разнообразием предлагаемых впечатлений: винно-гастрономический туризм, местная кухня, культурное наследие и самобытные сельские пейзажи. От всемирно известных подземных винных погребов до живописных сел и местного гостеприимства Республика Молдова укрепляет свои позиции на туристической карте Европы как доступное и аутентичное направление.



