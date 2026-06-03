Молдова заняла третье место в Европе по доступности туристического размещения
Республика Молдова занимает третье место в рейтинге самых доступных европейских стран для краткосрочного туристического размещения, согласно новому международному исследованию, проведенному на основе данных AirDNA.
Анализ показывает, что Республика Молдова предлагает средний тариф 45,49 евро за ночь, один из самых конкурентоспособных показателей на континенте, что выводит страну в число направлений с лучшим соотношением цены, качества и аутентичных туристических впечатлений, передает moldpres.md
В то же время Молдова демонстрирует самый высокий уровень заполняемости среди всех направлений, включенных в рейтинг, — 62,7 %. Этот показатель отражает растущий интерес международных туристов к данному направлению.
Согласно данным, Кишинев остаётся основными воротами для въезда посетителей, а средняя продолжительность пребывания составляет 5,4 ночи — второй по величине показатель в Европе. Это говорит о том, что Республика Молдова больше не воспринимается лишь как транзитное направление, а как место, которое туристы глубоко исследуют.
Рост интереса поддерживается разнообразием предлагаемых впечатлений: винно-гастрономический туризм, местная кухня, культурное наследие и самобытные сельские пейзажи. От всемирно известных подземных винных погребов до живописных сел и местного гостеприимства Республика Молдова укрепляет свои позиции на туристической карте Европы как доступное и аутентичное направление.