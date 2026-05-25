Туристам в Европе могут выписать штраф до 2500 евро за шлёпанцы.

В Италии, в национальном парке Чинкве-Терре, с 2019 года запрещено носить такую обувь на горных маршрутах. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 2 500 евро, сообщает libertatea.ro

Такая обувь считается опасной и может затруднить работу спасательных служб при несчастных случаях.

Решение было принято после многочисленных случаев, когда спасателям приходилось эвакуировать туристов, получивших травмы из-за скольжения на скалах.

Туристы, игнорирующие предупреждения и отправляющиеся на маршруты в неподходящей обуви, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 2 500 евро — в зависимости от тяжести ситуации и масштаба спасательной операции.

Правила для водителей в Европе

В ряде европейских стран ношение шлёпанцев за рулём также может привести к штрафам. Например, в Испании полиция может выписать штраф до 200 евро, если обувь считается небезопасной для управления автомобилем.

Подобные правила действуют и в Греции (штраф до 100 евро), во Франции (до 375 евро) и в некоторых регионах Португалии.

Дресс-код также запрещает шлёпанцы

Помимо природных зон и правил дорожного движения, есть места с жёстким дресс-кодом, где шлёпанцы запрещены полностью. Речь идёт о дорогих ресторанах, элитных барах и некоторых культурных объектах, например, знаменитом театре Ла Скала в Милане.

В городе Сплит в Хорватии также действует запрет на прогулки по историческому центру в пляжной одежде и слишком неформальной обуви. За нарушение можно получить штраф около 150 евро.

Также авиакомпании предупреждают, что шлёпанцы не рекомендуются в полётах из соображений безопасности и гигиены.

Перед поездкой в Европу важно проверять местные правила дресс-кода, особенно если планируются горные маршруты, поездки за рулём или посещение мест с особыми требованиями к одежде.