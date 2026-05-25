theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
libertatea.ro logolibertatea
25 Мая 2026, 11:38
8 606
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Туристам в Европе могут выписать штраф до 2500 евро за шлёпанцы

В нескольких местах Европы ношение шлёпанцев запрещено из соображений безопасности или соблюдения правил поведения, а нарушение может привести к крупным штрафам.

Туристам в Европе могут выписать штраф до 2500 евро за шлёпанцы.
Туристам в Европе могут выписать штраф до 2500 евро за шлёпанцы.

В Италии, в национальном парке Чинкве-Терре, с 2019 года запрещено носить такую обувь на горных маршрутах. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 2 500 евро, сообщает libertatea.ro

Такая обувь считается опасной и может затруднить работу спасательных служб при несчастных случаях.

Решение было принято после многочисленных случаев, когда спасателям приходилось эвакуировать туристов, получивших травмы из-за скольжения на скалах.

Туристы, игнорирующие предупреждения и отправляющиеся на маршруты в неподходящей обуви, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 2 500 евро — в зависимости от тяжести ситуации и масштаба спасательной операции.

Правила для водителей в Европе

В ряде европейских стран ношение шлёпанцев за рулём также может привести к штрафам. Например, в Испании полиция может выписать штраф до 200 евро, если обувь считается небезопасной для управления автомобилем.

Подобные правила действуют и в Греции (штраф до 100 евро), во Франции (до 375 евро) и в некоторых регионах Португалии.

Дресс-код также запрещает шлёпанцы

Помимо природных зон и правил дорожного движения, есть места с жёстким дресс-кодом, где шлёпанцы запрещены полностью. Речь идёт о дорогих ресторанах, элитных барах и некоторых культурных объектах, например, знаменитом театре Ла Скала в Милане.

В городе Сплит в Хорватии также действует запрет на прогулки по историческому центру в пляжной одежде и слишком неформальной обуви. За нарушение можно получить штраф около 150 евро.

Также авиакомпании предупреждают, что шлёпанцы не рекомендуются в полётах из соображений безопасности и гигиены.

Перед поездкой в Европу важно проверять местные правила дресс-кода, особенно если планируются горные маршруты, поездки за рулём или посещение мест с особыми требованиями к одежде.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте