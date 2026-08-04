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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Августа 2026, 13:28
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В Румынии сообщили о повышении уровня воды в Дунае возле АЭС после взрыва скалы

И.о. министра обороны Румынии Раду Мируце заявил, что уровень Дуная у АЭС «Чернавода» вырос на 2 см, что позволяет станции работать без перебоев.

В Румынии сообщили о повышении уровня воды в Дунае возле АЭС после взрыва скалы.
В Румынии сообщили о повышении уровня воды в Дунае возле АЭС после взрыва скалы.

По его словам, это стало возможным благодаря операции, проведенной специалистами армии.

"Хорошая новость: на атомной электростанции "Чернавода" уровень воды повысился на 2 см по сравнению с предыдущим днём. Учитывая, что прогноз указывал на снижение на 2 см, можно сказать, что вчерашняя операция дала чистый прирост не менее 4 см, а это означает еще два дня работы в дополнение к уже пройденным этапам", – написал Мируце.

Утром в понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у Чернаводской атомной электростанции.

В Венгрии АЭС также оказалась на грани остановки из-за низкого уровня воды в Дунае. Но утром во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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