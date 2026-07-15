В Румынии круизные суда застряли на Дунае из-за низкого уровня воды в реке.

В румынском Бекете из-за низкого уровня воды в Дунае на несколько дней приостановлено движение парома в Болгарию. Прибывающим в этот район судам приходится искать альтернативные маршруты.

В Румынии уровень воды в реке Дунай снизился настолько, что это создает проблемы для аграрного сектора и транспортного сообщения. Движение паромов приостановлено. Баржи с зерном простаивают, а круизные лайнеры вынуждены менять маршруты или перевозить туристов на автобусах. В разгар жары фермерам не хватает воды для орошения, пишет euronews.com

По словам Аймана Исмаила, представителя круизной компании, туристические агентства пытаются найти альтернативные варианты для своих клиентов. "Сейчас мы стоим здесь уже два дня. Наши гости отправятся в Бухарест, поскольку все программы сорваны из-за ситуации с уровнем воды", - рассказывает Исмаил.

Другое судно вышло из Будапешта, но низкий уровень воды в Дунае вынудил экипаж изменить маршрут в нескольких странах, расположенных вдоль реки.

Константин Ионеле, владелец понтона в Бекете: "Движение по Дунаю остановлено, и мы не знаем, когда оно возобновится. Ежегодно сюда приходят круизные лайнеры с Запада. В этом году у них возникли серьёзные проблемы: они не могут добраться до конечного пункта назначения".

В Бекете из-за низкого уровня воды на реке на несколько дней приостановлено движение парома в Болгарию. Прибывающим в этот район судам, приходится искать альтернативные маршруты. От нехватки воды страдают фермерские хозяйства. Аграрии опасаются, что их доходы значительно снизятся.

Константин Ианку рассказал, что теперь фермеры "начинают считать каждый цент, потому что денег практически нет".

Местные фермеры говорят, что в случае отсутствия обильных дождей в ближайшие две недели урожай может полностью засохнуть.

На входе в Румынию в Дунае зафиксирован самый низкий объём воды за более чем два десятилетия. Уровень воды опустился ниже предела, при котором могут работать насосные станции. По оценке гидрологов в предстоящие дни высота поверхности воды в Дунае будет только снижаться.