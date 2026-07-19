Скорость течения Дуная в Румынии снизилась до рекордного минимума из-за обмеления.

В воскресенье, 19 июля, скорость течения Дуная в Румынии снизилась до исторического минимума.

В воскресенье, 19 июля, скорость течения Дуная на территории Румынии замедлилась до 1650 кубометров в секунду, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений. Последний раз подобные показатели фиксировались в 2005 году, пишет eurointegration.com.ua

По прогнозам, такая тенденция может сохраняться еще несколько дней. Затем из-за прогнозируемых осадков выше по течению реки воды, как ожидается, станет больше, и течение ускорится.

Из-за обмеления Дуная уже введены ограничения на забор воды для орошения, однако угрозы для водоснабжения населенных пунктов пока нет.