В Румынии сократилось производство автомобилей: у Dacia худший результат.

Автомобильная промышленность Румынии переживает непростой год.

В первом полугодии 2026 года заводы Dacia и Ford Otosan выпустили 247 972 легковых автомобиля — на 12,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом спад ускоряется: только в июне производство рухнуло сразу на 16%, передает logos-pres.md

Сильнее всего просела Dacia. Завод в Миовень за шесть месяцев собрал 129,4 тыс. автомобилей — почти на 18% меньше, чем год назад. Это худший результат предприятия за первое полугодие как минимум за последние пять лет. Только в июне с конвейера сошло 23 218 машин — на 17% меньше, чем в июне 2025 года, сообщает ZF.ro. Ford Otosan в Крайове выглядит устойчивее, однако и здесь рост сменился спадом.

После рекордного первого квартала завод три месяца подряд сокращал производство. В январе—июне предприятие выпустило 118,6 тыс. автомобилей, что примерно на 6,6% меньше, чем годом ранее. В июне объем производства снизился на 15%, до 21 318 машин.

По данным Ассоциации автопроизводителей Румынии (ACAROM) разрыв между двумя крупнейшими автозаводами страны заметно сокращается. Если год назад Dacia опережала Ford Otosan более чем на 30 тыс. автомобилей, то теперь разница составляет около 10,8 тыс. машин.

Более того, в феврале завод в Крайове впервые за долгое время выпустил больше автомобилей, чем предприятие в Миовень. Одной из причин снижения производства Dacia эксперты называют перераспределение моделей внутри группы Renault. Новый кроссовер Renault Striker выпускается на заводе в турецкой Бурсе, тогда как в Миовень продолжают производить Duster, Bigster и Logan, жизненный цикл которого близится к завершению.

Руководство Dacia также неоднократно указывало на рост производственных затрат и высокие цены на электроэнергию в Румынии. По итогам 2025 года в стране было выпущено 545,5 тыс. автомобилей.

Если нынешние темпы снижения сохранятся до конца года, производство в 2026-м может опуститься ниже психологически важной отметки в 500 тыс. машин — впервые с периода выхода отрасли из пандемийного кризиса. Как отмечает ACAROM, июнь стал вторым месяцем подряд, когда оба автомобильных завода страны одновременно показали двузначное снижение объемов производства.