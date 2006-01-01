ЕС обязал новые авто быть готовыми к установке алкозамков.

Европейский союз вводит новые стандарты дорожной безопасности для легковых автомобилей, реализуемых на общеевропейском рынке. Меры, включённые в пакет, направлены на сокращение числа ДТП и снижение смертности на дорогах.

С 7 июля 2026 года все новые автомобили, получающие регистрацию в 27 государствах-членах ЕС, должны быть технически оснащены для интеграции систем типа «алкозамок» (Alcolock), предназначенных для предотвращения запуска двигателя в случае, если водитель употребил алкоголь, пишет adevarul.ro

Это требование является частью заключительного этапа Общего регламента по безопасности 2 (GSR II), принятого Европейским союзом и опубликованного в Официальном журнале ЕС в 2019 году. Новые правила распространяются на все транспортные средства, впервые регистрируемые после установленного срока, включая модели, уже присутствующие на рынке.

Европейские власти поясняют, что обязательным является не непосредственная установка самого устройства Alcolock, а наличие стандартизированного интерфейса, который позволяет впоследствии оснастить автомобиль такой системой.

Таким образом, водители не будут обязаны проходить алкотест перед каждым запуском двигателя. Однако в будущем автомобили могут быть дооборудованы системой — в зависимости от решений национальных законодательств или судебных органов.

Принцип работы системы Alcolock основан на электрохимическом датчике, в который водитель делает выдох. Датчик подключён к электронному блоку управления автомобиля. Если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает допустимый порог, запуск двигателя становится невозможным.

Подобные устройства уже используются в ряде стран ЕС, в первую очередь для водителей, ранее привлекавшихся к ответственности за управление в нетрезвом состоянии, а также в сфере профессиональных пассажирских и грузовых перевозок.

Внедрение этих технологий является частью общеевропейской стратегии «Vision Zero» («Нулевое видение»), в рамках которой Европейский союз ставит целью практически полностью исключить смертность на дорогах к 2050 году.

По официальной статистике, в 2023 году около 5000 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя. Это составляет примерно четверть от общего числа жертв ДТП на территории ЕС.

Помимо системы против вождения в нетрезвом виде, пакет мер включает и другие обязательные компоненты безопасности: автоматическое экстренное торможение, системы мониторинга состояния водителя, интеллектуальную помощь в контроле скорости, автоматическую систему вызова экстренных служб eCall, а также регистраторы данных, функционирующие по принципу «чёрного ящика».