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deschide.md logodeschide
17 Июня 2026, 12:01
2 072
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Три человека арестованы по делу о фиктивной продаже авто на 6 млн леев

Мужчины в возрасте 26, 37 и 48 лет были задержаны по обвинению в мошенничестве в отношении 31 человека посредством схемы фиктивной продажи автомобилей и сельскохозяйственной техники. Суд распорядился об их аресте.

Три человека задержаны по делу о фиктивной продаже авто на 6 млн леев.
Три человека задержаны по делу о фиктивной продаже авто на 6 млн леев.

По данным полиции, ущерб, причиненный пострадавшим, оценивается в 5,8 миллиона леев, передает deschide.md

В частности, в период 2025–2026 годов подозреваемые предположительно создали и управляли несколькими компаниями в Республике Молдова, которые они использовали для введения в заблуждение потенциальных покупателей. По данным правоохранительных органов, чтобы привлечь как можно больше клиентов, члены группы размещали на онлайн-платформах объявления о продаже автомобилей и сельскохозяйственной техники по ценам значительно ниже рыночных.

Для создания видимости законной деятельности они приглашали покупателей в офисы в Кишиневе, где заключали договоры на оказание услуг, посредничество или импорт. Впоследствии потерпевшие переводили значительные суммы денег на счета компаний, контролируемых подозреваемыми, но обещанный товар так и не был доставлен.

Следователи утверждают, что после получения денег члены группы ссылались на различные причины задержки доставки, такие как таможенные сложности, проблемы с логистикой или необходимость дополнительных платежей, после чего прекращали всякое общение с клиентами.

В результате специальных следственных мероприятий и действий уголовного преследования прокуроры собрали доказательства, которые, по их мнению, свидетельствуют о причастности подозреваемых к преступной деятельности.

Трое мужчин были обвинены в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой в особо крупных масштабах, и суд распорядился об их превентивном аресте для дальнейшего расследования.

Источник
deschide.md logodeschide
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