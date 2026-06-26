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26 Июня 2026, 22:41
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Китайские автопроизводители захватили 11% европейского авторынка

Китайские автобренды достигли рекордной доли на европейском рынке. В мае 2026 года каждый десятый новый автомобиль, проданный в странах Европы, был китайским

Bloomberg: Китайские автопроизводители захватили 11% европейского авторынка.
Bloomberg: Китайские автопроизводители захватили 11% европейского авторынка.

По данным издания, ключевым драйвером роста стали гибридные и подключаемые гибридные автомобили, такие как кроссовер MG S9. В сегменте новых гибридов китайские бренды захватили почти четверть всех продаж. Спрос на полностью электрические модели из Китая также значительно вырос, передает bloomberg.com

Европейские потребители все чаще выбирают китайские автомобили из-за их богатого оснащения и более доступной цены по сравнению с европейскими аналогами. Этот тренд создает серьезное давление на местных производителей, таких как Volkswagen, Stellantis и Renault, которые пока не могут предложить столь же выгодного сочетания цены и технологий в гибридном сегменте.

Рост рыночной доли Китая происходит на фоне продолжающихся дебатов в Евросоюзе о возможном введении дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР для защиты местного автопрома. Однако, как показывают данные за май, спрос на китайские новинки продолжает уверенно расти, несмотря на политические и торговые барьеры.

Источник
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