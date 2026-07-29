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digi24.ro logodigi24
29 Июля 2026, 08:47
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В Румынии снова призвали провести досрочные выборы: 84 дня нет правительства

Лидер партии AUR Джордже Симион заявил, что депутаты и сенаторы политформирования проведут переговоры со всеми парламентскими партиями, чтобы как можно скорее добиться досрочных выборов и формирования нового правительства.

В Румынии снова призвали провести досрочные выборы: 84 дня нет правительства.
В Румынии снова призвали провести досрочные выборы: 84 дня нет правительства.

По его словам, партия готова пойти на «все необходимые уступки», но не в ущерб своим избирателям, сообщает Digi24.

Симион сообщил, что руководители фракций AUR в Палате депутатов и Сенате — Михай Энаке и Петришор Пею — уполномочены вести переговоры со всеми парламентскими силами.

«Стране нужны стабильность, предсказуемость и как можно скорее полноценное правительство. Мы готовы пойти на все необходимые и разумные уступки, но без предательства собственного электората. Только румыны, которые голосовали за нас и поддерживают нас, вправе говорить нам, что делать. Пусть никто не думает, как это, вероятно, считали Томак и Вештя, что смогут покупать депутатов AUR по одному. Надеюсь, они усвоили урок. Именно эти люди представляют нашу партию в переговорах по формированию будущего правительства после проведения выборов», — заявил Симион.

Лидер AUR также вновь высказался за отстранение президента Румынии Никушора Дана, обвинив его в том, что тот до сих пор не выдвинул нового кандидата на пост премьер-министра.

«Сегодня уже 84-й день, как у Румынии нет правительства. Это высшее доказательство безответственности Никушора Дана и грубое нарушение Конституции. Тем, кто утверждает, что оснований для его отстранения нет, можно просто назвать количество дней, в течение которых он не выполняет свою конституционную обязанность и не предлагает парламенту кандидатуру премьер-министра», — заявил председатель AUR на пресс-конференции в парламенте.

Источник
digi24.ro logodigi24
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