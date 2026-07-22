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ipn
22 Июля 2026, 15:17
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Украина, Румыния и ЕС направили послания поддержки новому правительству Молдовы

Премьер-министры Украины и Румынии, а также представительство Европейского союза в Кишинёве направили поздравительные послания новому премьер-министру РМ Василе Тофану после утверждения нового состава правительства.

Украина, Румыния и ЕС направили послания поддержки новому Правительству Молдовы.
Украина, Румыния и ЕС направили послания поддержки новому Правительству Молдовы.

Официальные лица выразили готовность к продолжению сотрудничества с новой исполнительной властью, – передаёт ipn.md

Недавно назначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий направил опубликованное на платформе X сообщение о готовности сотрудничать с правительством в Кишинёве для углубления двустороннего партнёрства. Среди приоритетов украинский официальный представитель отметил расширение трансграничного сотрудничества, укрепление энергетической устойчивости и улучшение транспортной инфраструктуры между двумя государствами.

Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан тоже поздравил Василе Тофана и пожелал ему успехов на этом поприще, подтвердив поддержку Бухарестом двустороннего сотрудничества. «Важно продолжать продвижение проектов, которые у нас есть в двусторонней повестке дня, от проектов в области транспорта и энергетической взаимосвязи до проектов в сфере культуры и образования. Мы радуемся и приветствуем достижения Кишинёва в процессе вступления в ЕС и, как я уже говорил и по другим случаям, Румыния остаётся самым активным и преданным сторонником», — отметил Илие Боложан в послании, опубликованном на платформе X.

Представительство Европейского союза в Кишинёве выразило готовность сотрудничать с новым правительством для продвижения процесса вступления Молдовы в ЕС, укрепления устойчивости страны и достижения конкретных результатов для её граждан.

Источник
ipn
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