На каждый собранный лей правительство тратит 1,25: дефицит бюджета растет.

За период с января по май 2026 года в государственный бюджет Молдовы поступило более 30,34 млрд леев, что лишь на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По информации ведомства, доходы, администрируемые Государственной налоговой службой, за этот период выросли на 15,6%, достигнув 14,82 млрд леев. Доходы, администрируемые Таможенной службой, увеличились на 6,5% и составили 16,87 млрд леев, сообщает Mold-Street.

В то же время поступления грантов сократились примерно в семь раз — до 256 млн леев против почти 1,8 млрд леев за аналогичный период прошлого года.

За первые пять месяцев текущего года расходы государственного бюджета и вложения в нефинансовые активы составили 37,95 млрд леев.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель вырос на 4,4% (на 1,6 млрд леев).

Основную часть расходов государственного бюджета составили трансферты в рамках национального публичного бюджета — более 21,76 млрд леев, из которых:

- свыше 10,9 млрд леев — трансферты в бюджет государственного социального страхования;

- 9,76 млрд леев — трансферты местным бюджетам;

- 1,1 млрд леев — трансферты в фонды обязательного медицинского страхования.

В результате по состоянию на конец мая 2026 года исполнение государственного бюджета завершилось с дефицитом в размере 7,61 млрд леев, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По данным Министерства финансов, финансирование бюджетного дефицита обеспечивалось за счет внутренних источников на сумму 8,69 млрд леев и внешних источников на сумму 2,61 млрд леев.

Если говорить простыми словами, на каждый лей, поступивший в бюджет, правительство потратило 1,25 лея.

Для сравнения: за первые пять месяцев 2025 года этот показатель составлял 1,23 лея. Это означает, что государство по-прежнему расходует больше средств, чем собирает в бюджет.