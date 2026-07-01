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logos.press.md logologos
29 Июля 2026, 08:03
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Свой первый официальный визит Тофан совершит в Бухарест

Премьер-министр Василе Тофан в четверг, 30 июля, совершит рабочий визит в Бухарест, где проведет встречи с премьер-министром Илие Боложаном и президентом Никушором Даном, а также с руководством румынского парламента.

Свой первый официальный визит Тофан совершит в Бухарест.
Свой первый официальный визит Тофан совершит в Бухарест.

В центре переговоров — стратегические совместные проекты, экономическое сотрудничество, региональная безопасность и европейская интеграция Республики Молдова, сообщает logos-press.md

Как сообщили в правительстве Румынии, в ходе встречи во Дворце Виктория главы правительств обсудят возможности ускорения реализации двусторонних проектов, прежде всего в сферах транспорта и энергетики, а также ситуацию в области региональной безопасности на фоне войны в Украине. 

«В повестке переговоров — текущее состояние и пути ускорения реализации двусторонних проектов, с особым акцентом на транспортную и энергетическую сферы. Эти проекты призваны обеспечить более тесную взаимосвязанность двух берегов Прута и дать ответ на существующие вызовы», — говорится в сообщении правительства Румынии. 

Премьер-министр Илие Боложан «вновь подтвердит твердую поддержку Румынии вступлению Республики Молдова в Европейский союз, а также обсудит конкретные меры по оказанию помощи и дипломатической и отраслевой координации для продвижения этого процесса». 

В свою очередь правительство Республики Молдова сообщило, что помимо встречи с Илие Боложаном премьер-министр проведет переговоры с президентом Румынии Никушором Даном, руководством парламента страны, а также примет участие во встрече с представителями Клуба бессарабских предпринимателей, посвященной стимулированию инвестиций и поддержке деловой среды. 

«Главы правительств обсудят стратегические проекты, представляющие взаимный интерес и непосредственно влияющие на жизнь граждан по обе стороны Прута, экономическое сотрудничество и развитие ситуации в сфере региональной безопасности», — сообщили в правительстве Республики Молдова. 

Источник
logos.press.md logologos
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