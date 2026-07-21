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agerpres
21 Июля 2026, 22:43
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В Румынии резко выросло число банкротств

За первые пять месяцев 2026 года процедуру неплатежеспособности начали 3 146 компаний и индивидуальных предпринимателей (PFA). Это на 13,6% больше, чем годом ранее.

В Румынии резко выросло число банкротств.
В Румынии резко выросло число банкротств.

Больше всего компаний закрываются в Бухаресте. С января по май здесь было зарегистрировано 606 новых банкротств — почти каждая пятая процедура в стране. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос еще на 5,57%, передает agerpres.ro

Вслед за Бухарестом следуют  Бихор (212 случаев), Клуж (189), Тимиш (145), Илфов (140) и Прахова (109). При этом если в Бихоре и Клуже число банкротств немного снизилось, то в Тимише, Илфове и Прахове оно продолжило расти. Совсем иная картина наблюдается в небольших регионах.

Меньше всего случаев неплатежеспособности зафиксировано в Ковасне — всего 14, Харгите — 16, Ботошань — 17, а также в Мехединце и Сэлаже — по 21. В Телеормане зарегистрировано 22 банкротства. Только за май в Румынии в процедуру банкротства вошли 622 компании и PFA. 

Лидером снова стал Бухарест, где было открыто 119 таких дел. 

Далее следуют Бихор с 49 случаями, Клуж — с 38 и Илфов — с 33. Наиболее сложная ситуация складывается в торговле. 

За первые пять месяцев года в секторе оптовой и розничной торговли зарегистрировано 190 банкротств — на 352,38% больше, чем год назад. 

Строительная отрасль оказалась на втором месте со 171 случаем, продемонстрировав самый резкий рост на 510,71%. Замыкает тройку обрабатывающая промышленность, где число банкротств достигло 99, увеличившись на 312,50%.

Источник
agerpres
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