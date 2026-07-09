Костюк: Водитель директора MoldATSA получил 700 тысяч леев за год.

На данный момент представители MoldATSA не прокомментировали заявления о размере зарплаты, озвученные лидером "Демократии дома".

"Бухгалтер получает миллион леев. О какой ответственности мы вообще говорим?" — задался вопросом Костюк в эфире передачи "Секреты власти» на Jurnal TV, сообщает unimedia.info

«Господин Костюк, это уже анекдот!» — заявил Штефан Глигор.

Напомним, скандал с зарплатами на предприятии разразился, когда стало известно, что бывший пресс-секретарь MoldATSA Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, за последний год получила доходы в размере более 1,2 млн леев.