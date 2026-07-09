theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
9 Июля 2026, 14:09
10 412
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Костюк: Водитель директора MoldATSA получил 700 тысяч леев за год

На данный момент представители MoldATSA не прокомментировали заявления о размере зарплаты, озвученные лидером "Демократии дома".

Костюк: Водитель директора MoldATSA получил 700 тысяч леев за год.
Костюк: Водитель директора MoldATSA получил 700 тысяч леев за год.

"Бухгалтер получает миллион леев. О какой ответственности мы вообще говорим?" — задался вопросом Костюк в эфире передачи "Секреты власти» на Jurnal TV, сообщает unimedia.info

«Господин Костюк, это уже анекдот!» — заявил Штефан Глигор.

Напомним, скандал с зарплатами на предприятии разразился, когда стало известно, что бывший пресс-секретарь MoldATSA Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, за последний год получила доходы в размере более 1,2 млн леев.

После этого парламент одобрил создание следственной комиссии по проверке деятельности государственных предприятий. 

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте