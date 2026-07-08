Аэропорт Кишинёва и MoldATSA возглавили рейтинг госпредприятий по прибыли.

Аэропорт Кишинев является самым прибыльным госпредприятием в Молдове, в то время как "Железная дорога" (ЖДМ) продолжает накапливать самые большие убытки, согласно данным, опубликованным Агентством публичной собственности.

Международный аэропорт Кишинёва завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 711,9 миллиона леев, что почти в 14 раза превышает показатель государственного предприятия MoldATSA, занявшего второе место с заявленной прибылью в 52,3 миллиона леев. Тройку лидеров замыкает Гидроузёл Костешты с прибылью 49,1 миллиона леев, сообщает rupor.md

В топ самых прибыльных госпредприятий также вошли:

Речной порт Унген (29,6 млн леев);

Кишинёвский стекольный завод (21,2 млн леев);

Mileștii Mici (18,1 млн леев);

Moldelectrica (10,8 млн леев);

Poșta Moldovei (5,6 млн леев);

Radiocomunicații (5,5 млн леев);

Управление по эксплуатации недвижимого имущества (5,2 млн леев).

По другую сторону находится "Железная дорога Молдовы", которая в 2025 году зафиксировала убыток в размере 89,98 миллиона леев — самый крупный среди всех госпредприятий. Второе место в рейтинге убыточности заняло издательство Universul с минусом в 25,8 миллиона леев, за ним следует Международный аэропорт Маркулешты, потерявший 14,1 миллиона леев.

В топ самых убыточных предприятий также попали: