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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 09:44
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Аэропорт Кишинёва и MoldATSA возглавили рейтинг госпредприятий по прибыли

Аэропорт Кишинев является самым прибыльным госпредприятием в Молдове, в то время как "Железная дорога" (ЖДМ) продолжает накапливать самые большие убытки, согласно данным, опубликованным Агентством публичной собственности.

Аэропорт Кишинёва и MoldATSA возглавили рейтинг госпредприятий по прибыли.
Аэропорт Кишинёва и MoldATSA возглавили рейтинг госпредприятий по прибыли.

Международный аэропорт Кишинёва завершил 2025 год с чистой прибылью в размере 711,9 миллиона леев, что почти в 14 раза превышает показатель государственного предприятия MoldATSA, занявшего второе место с заявленной прибылью в 52,3 миллиона леев. Тройку лидеров замыкает Гидроузёл Костешты с прибылью 49,1 миллиона леев, сообщает rupor.md

В топ самых прибыльных госпредприятий также вошли:

  • Речной порт Унген (29,6 млн леев);

  • Кишинёвский стекольный завод (21,2 млн леев);

  • Mileștii Mici (18,1 млн леев);

  • Moldelectrica (10,8 млн леев);

  • Poșta Moldovei (5,6 млн леев);

  • Radiocomunicații (5,5 млн леев);

  • Управление по эксплуатации недвижимого имущества (5,2 млн леев).

По другую сторону находится "Железная дорога Молдовы", которая в 2025 году зафиксировала убыток в размере 89,98 миллиона леев — самый крупный среди всех госпредприятий. Второе место в рейтинге убыточности заняло издательство Universul с минусом в 25,8 миллиона леев, за ним следует Международный аэропорт Маркулешты, потерявший 14,1 миллиона леев.

В топ самых убыточных предприятий также попали:

  • Национальный колледж виноградарства и виноделия (-11,5 млн леев);

  • ГП по лесному хозяйству Glodeni (-5,3 млн леев);

  • Moldaeroservice (-2,8 млн леев);

  • Научно-исследовательская станция в Ставченах (-2,1 млн леев);

  • Технологическая станция орошения Кагула (-1,2 млн леев);

  • Институт сельскохозяйственной техники Mecagro (-1,2 млн леев);

  • Научно-исследовательская станция Chetrosu (-1,18 млн леев).

Источник
rupor.md logorupor
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