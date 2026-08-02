В Румынии резко возросло количество банкротств в сельском хозяйстве.

В первом полугодии 2026 года количество неплатежеспособных аграрных компаний в Румынии возросло почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо подорожания энергоносителей и удобрений, важная причина - давление со стороны импорта украинского зерна, передает logos-pres.md

Об этом говорится в исследовании компании CITR, специализирующейся на реструктуризации бизнеса, пишет Agerpres.ro.

По данным аналитиков этой компании, за первые шесть месяцев текущего года количество банкротств аграрном секторе Румынии увеличилось со 127 до 226. Особенно резко возросло количество неплатежеспособных крупных предприятий с активами более 4 млн евро — с одной компании в прошлом до 19 в нынешнем году. По оценкам компании, около 40% аграрных предприятий Румынии находятся в зоне высокого финансового риска.

Из них 631 компания уже находится на грани неплатежеспособности, а еще 855 нуждаются в срочной финансовой и операционной реструктуризации. Наиболее проблемными регионами названы уезды Бакэу, Хунедоара и Васлуй, а также крупные аграрные районы Тимиш, Арад, Констанца, Телеорман, Бреила и Бухарест. Финансовое давление на сектор подтверждают и данные Национального банка Румынии.

Доля проблемных кредитов среди нефинансовых компаний выросла до 5,6%, а среди микро- и малых предприятий, к которым принадлежит большинство фермерских хозяйств, превысила 7%. В то же время кредиты с государственной гарантией, активно использовавшиеся аграриями в 2020–2022 годах, имеют уровень проблемной задолженности 11,3%.

В CITR также отмечают, что все больше фермеров откладывают продажу зерна, ожидая более высоких цен. Это ухудшает их ликвидность и усиливает финансовое давление на всю цепь снабжения.

По мнению аналитиков, дальнейшая устойчивость аграрного сектора будет зависеть не столько от объемов производства, сколько от эффективности управления, финансовой дисциплины и способности компаний адаптироваться к новым рыночным условиям.