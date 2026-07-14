Молдавская JLC вошла в топ-10 молочных компаний Румынии.

Компания Prodlacta Brașov, принадлежащая молдавской группе JLC, вошла в десятку крупнейших производителей молочной продукции Румынии.

Как сообщает Ziarul Financiar со ссылкой на минфин Румынии, по итогам 2025 года Prodlacta Brașov заняла десятое место в отраслевом рейтинге. Оборот компании увеличился до 175 млн RON (33,5 млн евро) против 160 млн RON (31 млн евро) годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась с 3 млн до 1 млн RON (около 0,2 млн евро), пишет logos-pres.md

Возвращение Prodlacta в первую десятку стало результатом восстановления после сложного периода. В 2023 году компания столкнулась с финансовыми трудностями, оказалась на грани банкротства, из-за чего выбыла из списка крупнейших производителей молочной продукции Румынии. В 2024 году предприятие начало восстановление: выручка выросла на 19% — до 159,6 млн RON (около 32 млн евро) против 133,2 млн RON (27 млн евро) годом ранее.

Компания продолжила инвестиции в развитие производства. В 2024 году Prodlacta направила почти 1 млн евро на модернизацию, включая создание центров сбора молока и установку солнечных панелей. На конец года в реализации оставались проекты стоимостью более полумиллиона евро.

Отметим, что Prodlacta входит в состав международной JLC Group — крупнейшей молочной группы Молдовы. Помимо предприятия в Брашове, JLC владеет в Румынии молочной фабрикой Bucovina в уезде Сучава. В международный концерн также входят молочные предприятия в Молдове, Украине и Казахстане.

Румынский рынок — в руках транснациональных гигантов

По данным источника, румынский рынок молочной продукции оценивается примерно в 10 млрд RON (около 1,9 млрд евро) в год. В 2025 году сразу четыре компании превысили отметку в 1 млрд RON (около 191 млн евро) годового оборота против двух годом ранее.

Лидером отрасли остается Albalact, контролируемая французской группой Lactalis: его оборот превышает 1,3 млрд RON (около 249 млн евро). Среди компаний с оборотом свыше 1 млрд леев оказались Danone România — 1,24 млрд леев (около 237 млн евро), Hochland România — 1,03 млрд леев (около 197 млн евро) и Fabrica de Lapte Brașov — 1,02 млрд леев (около 195 млн евро).

По данным Торгового реестра Румынии, молочная отрасль страны объединяет около 500 компаний. При этом Румыния покрывает внутреннюю потребность в сыром молоке менее чем наполовину и остается зависимой от импорта. Дефицит внешней торговли молочной продукцией и сырами оценивается примерно в 800 млн евро в год.