Тофан: Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра сельского хозяйства.

На фоне отсутствия постоянного руководителя в министерстве сельского хозяйства вопрос назначения нового министра остается одним из наиболее актуальны.

Это особенно важно, учитывая сезонные работы в аграрном секторе и необходимость оперативных решений для фермеров, передает infotag.md

Премьер-министр Василе Тофан заявил на канале TV8, что он сожалеет об отставке министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ, который «является хорошим специалистом, но запутался в своих заявлениях».

«Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра. Есть варианты, но мы пока обсуждаем. Это очень ответственная должность», - заявил Тофан.