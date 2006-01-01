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Infotag.md logoInfotag
1 Августа 2026, 08:36
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Тофан: Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра сельского хозяйства

На фоне отсутствия постоянного руководителя в министерстве сельского хозяйства вопрос назначения нового министра остается одним из наиболее актуальны.

Тофан: Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра сельского хозяйства.
Тофан: Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра сельского хозяйства.

Это особенно важно, учитывая сезонные работы в аграрном секторе и необходимость оперативных решений для фермеров, передает infotag.md

Премьер-министр Василе Тофан заявил на канале TV8, что он сожалеет об отставке министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ, который «является хорошим специалистом, но запутался в своих заявлениях».

«Пока мы не будем торопиться с назначением нового министра. Есть варианты, но мы пока обсуждаем. Это очень ответственная должность», - заявил Тофан.

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Источник
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