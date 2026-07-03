theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
3 Июля 2026, 21:34
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова расширяет сотрудничество с FAO в сфере цифрового сельского хозяйства

Представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности приняли участие в Глобальной конференции по интеллектуальному сельскому хозяйству, которая прошла 1–3 июля в штаб-квартире FAO в Риме.

Молдова расширяет сотрудничество с FAO в сфере цифрового сельского хозяйства.
Молдова расширяет сотрудничество с FAO в сфере цифрового сельского хозяйства.

В центре обсуждения были цифровые технологии, мониторинг климатических рисков и современные системы поддержки аграрного сектора. Молдову на форуме представлял госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности (MAIA) Андриан Диголян вместе с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Молдове и Государственной гидрометеорологической службы, пишет logos-pres.md

Форум объединил представителей правительств, международных организаций, научных учреждений и бизнеса для обсуждения использования цифровых технологий, анализа данных и инновационных решений в развитии конкурентоспособных, устойчивых и экологически ориентированных агропродовольственных систем.

Развитие цифрового мониторинга

В рамках конференции молдавская делегация провела рабочие встречи с заместителем генерального директора FAO и региональным представителем организации Виорелом Гуцу, а также специалистами профильных подразделений, отвечающих за вопросы управления земельными и водными ресурсами, инвестиций, геопространственных технологий, мониторинга засухи и климата.

Особое внимание было уделено системам раннего предупреждения и платформе Agricultural Stress Index System (ASIS), которая используется для мониторинга воздействия засухи на сельскохозяйственные культуры с применением спутниковых данных.

По информации MAIA, участие в конференции позволило обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в области цифрового мониторинга сельского хозяйства, управления климатическими рисками и внедрения современных информационных сервисов для молдавских фермеров.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте