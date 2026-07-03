Молдова расширяет сотрудничество с FAO в сфере цифрового сельского хозяйства.

Представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности приняли участие в Глобальной конференции по интеллектуальному сельскому хозяйству, которая прошла 1–3 июля в штаб-квартире FAO в Риме.

В центре обсуждения были цифровые технологии, мониторинг климатических рисков и современные системы поддержки аграрного сектора. Молдову на форуме представлял госсекретарь министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности (MAIA) Андриан Диголян вместе с представителями Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Молдове и Государственной гидрометеорологической службы, пишет logos-pres.md

Форум объединил представителей правительств, международных организаций, научных учреждений и бизнеса для обсуждения использования цифровых технологий, анализа данных и инновационных решений в развитии конкурентоспособных, устойчивых и экологически ориентированных агропродовольственных систем.

Развитие цифрового мониторинга

В рамках конференции молдавская делегация провела рабочие встречи с заместителем генерального директора FAO и региональным представителем организации Виорелом Гуцу, а также специалистами профильных подразделений, отвечающих за вопросы управления земельными и водными ресурсами, инвестиций, геопространственных технологий, мониторинга засухи и климата.

Особое внимание было уделено системам раннего предупреждения и платформе Agricultural Stress Index System (ASIS), которая используется для мониторинга воздействия засухи на сельскохозяйственные культуры с применением спутниковых данных.

По информации MAIA, участие в конференции позволило обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в области цифрового мониторинга сельского хозяйства, управления климатическими рисками и внедрения современных информационных сервисов для молдавских фермеров.