В Румынии рекордно подорожало топливо: литр дизеля - 42 молдавских лея.

Цены на топливо в Румынии достигли новых рекордных значений после очередного повышения, проведенного утром в пятницу, 25 сентября.

Дизельное топливо впервые превысило отметку в 11 леев за литр (более 42 молдавских леев), а бензин после нового подорожания стоит более чем 10 леев за литр (более 38 молдавских), сообщает Digi24.

На заправках OMV литр стандартного дизельного топлива подорожал до 11,05 румынских леев, впервые превысив отметку в 11 леев. На станциях Petrom цена дизеля выросла до 10,99 лея за литр.

Бензин также преодолел новый психологический порог. После пятничного повышения литр стандартного бензина стоит 10,07 лея на заправках Petrom и 10,13 лея на станциях OMV.

До пятницы Petrom оставалась единственной крупной сетью, где бензин можно было купить дешевле 10 леев за литр — его цена составляла 9,99 лея.

В последние дни цены повысили и другие крупные операторы. В четверг Rompetrol, MOL и Lukoil довели стоимость стандартного бензина до 10,05 лея за литр. При этом на станциях OMV цена на бензин превысила отметку в 10 леев еще в среду.

Таким образом, новое повышение вывело цены на бензин и дизельное топливо в Румынии на беспрецедентно высокий для водителей уровень.