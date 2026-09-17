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tvrmoldova.md logotvrmoldova
17 Сентября 2026, 11:08
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Жунгиету о рекордной цене на дизель: Найти его становится все сложнее

Дизельное топливо сегодня, 17 сентября, стоит до 35 леев 53 банов за литр. Это самая высокая цена, зарегистрированная до сих пор в Молдове.

Жунгиету о рекордной цене на дизель: Найти его становится все сложнее.
Жунгиету о рекордной цене на дизель: Найти его становится все сложнее.

Министр энергетики Дорин Жунгиету говорит, что проблема заключается в нехватке дизельного топлива на международном рынке, а возможная разблокировка транспортных маршрутов не приведет сразу к снижению цен, сообщает tvrmoldova.md

Пока в Молдове запасов дизельного топлива хватит примерно на десять дней, тогда как ситуация с бензином более стабильная, сообщил министр.

«Доступность дизельного топлива на международном рынке на данный момент является проблемой. И это приводит к тому, что разница между ценой нефти и ценой дизельного топлива становится очень большой. Корректировка или снижение цены на нефть, если будет разблокирован один из проливов, не будет означать немедленного удешевления дизельного топлива. Потому что доступность дизельного топлива на международном рынке является проблемой», - сказал глава Минэнерго.

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Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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