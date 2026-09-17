theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
17 Сентября 2026, 17:09
10 266
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полный бак дизтоплива в Молдове обойдется водителям почти в 1 800 леев

При объеме бака в 50 литров водитель заплатит до 1 683,50 лея за бензин и 1 793 лея за дизельное топливо.

Полный бак дизтоплива в Молдове обойдется водителям почти в 1 800 леев.
Полный бак дизтоплива в Молдове обойдется водителям почти в 1 800 леев.

На 18 сентября Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на топливо: 33,67 лея за литр бензина АИ-95 и 35,86 лея за литр дизельного топлива, передает bani.md

При объеме бака в 50 литров водитель заплатит до 1 683,50 лея за бензин и 1 793 лея за дизельное топливо. Таким образом, повышение означает дополнительные расходы примерно в 5,50 лея за полный бак бензина и 16,50 лея — за полный бак дизтоплива.

Дизельное топливо таким образом достигает нового исторического ценового рекорда. Бензин также поднимается до одного из самых высоких уровней за последние годы — его цена всего на 23 бана ниже рекордных 33,90 лея за литр, зафиксированных в 2022 году.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте