Полный бак дизтоплива в Молдове обойдется водителям почти в 1 800 леев.

При объеме бака в 50 литров водитель заплатит до 1 683,50 лея за бензин и 1 793 лея за дизельное топливо.

На 18 сентября Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые максимальные цены на топливо: 33,67 лея за литр бензина АИ-95 и 35,86 лея за литр дизельного топлива, передает bani.md

При объеме бака в 50 литров водитель заплатит до 1 683,50 лея за бензин и 1 793 лея за дизельное топливо. Таким образом, повышение означает дополнительные расходы примерно в 5,50 лея за полный бак бензина и 16,50 лея — за полный бак дизтоплива.

Дизельное топливо таким образом достигает нового исторического ценового рекорда. Бензин также поднимается до одного из самых высоких уровней за последние годы — его цена всего на 23 бана ниже рекордных 33,90 лея за литр, зафиксированных в 2022 году.