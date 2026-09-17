В Молдове стоимость литра дизеля приблизилась к 36 леям.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 18 сентября.

По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 33 лея 67 банов (на 11 банов дороже) за литр, а дизтоплива - 35,86 лея (на 33 бана дороже) за литр.

28 июля правительство утвердило пакет мер по стабилизации рынка топлива на фоне режима повышенной готовности в энергетическом секторе.

Власти временно изменят формулу расчета цены на дизельное топливо, увеличат торговую наценку на 37 банов за литр, а также введут меры по упрощению импорта и ограничению экспорта.