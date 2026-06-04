Георге Хаждер будет баллотироваться на пост вице-председателя PAS.

«Я буду в команде господина председателя, который будет баллотироваться на съезде. В этот раз я тоже буду баллотироваться на должность вице-председателя, и если меня изберут, я, безусловно, буду выполнять свои обязанности», — сказал Хаждер в эфире передачи Vocea Basarabiei, цитирует unimedia.info

По его словам, он принял решение баллотироваться по приглашению председателя партии Игоря Гросу.

«Я обсуждал это с ним, и по его приглашению согласился быть в его команде. Будет несколько кандидатов, но не все пройдут», — пояснил министр.

При этом Хаждер уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он предложен PAS в качестве кандидата на пост генерального примара Кишинёва.

«Я не хочу забегать вперёд, потому что решения относительно кандидата пока нет. Проводится определённый мониторинг как внутри страны, так и за её пределами. В данный момент обсуждается, кто мог бы стать лучшим кандидатом. Что я могу сказать, так это то, что PAS выдвинет сильного, способного кандидата, готового справиться с вызовами», — заявил Хаждер.