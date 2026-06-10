Кандидат в премьеры Румынии верит в шансы на утверждение его правительства.

Томак в среду заявил, что не видит причин не выносить на голосование вопрос об утверждении правительства, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Он отметил, что вскоре проинформирует президента о результате переговоров с парламентскими партиями.

"Я уверен, я открыт и очень решительно настроен дальше придерживаться этой линии. Это моя обязанность – попытаться убедить все политические партии в необходимости сделать этот шаг вперед для Румынии", – сказал Эуджен Томак.

Он добавил, что финализирует перечень кандидатов в министры до конца дня в среду, как и обещал.

"Сейчас я веду обсуждение со всеми проевропейскими политическими силами в парламенте Румынии, чтобы найти решение и выйти из этого тупика. Конечно, я хотел бы иметь твердую поддержку со стороны всех партий, с которыми у нас общее видение. Не вижу причин не просить о вотуме доверия от парламента", – сказал Томак.