Президент Румынии назначит нового премьер-министра на этой неделе

По информации от неназванных собеседников, Дан планирует на этой неделе назвать имя нового премьер-министра; вероятно, это произойдет в ближайшие дни, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

В то же время переговоры по модели нового правительства, которое бы имело достаточную поддержку парламента, еще продолжаются.

Фаворитом на должность премьера якобы остается Еуджен Томак, который не входит ни в одну из парламентских партий. Избрание такой кандидатуры снизит градус политических споров, и президент считает, что назначение "внепарламентского" премьера – лучшее решение.

Томак – депутат Европарламента и входит в политическую группу Renew Europe. Он родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

Социал-демократы якобы готовы поддержать его, тогда как Национальная либеральная партия и "Союз спасения Румынии" еще не определились, и неизвестно, найдется ли в их рядах достаточно голосов.