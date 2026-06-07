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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Июня 2026, 14:00
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В Румынии расследуют смерть мужчины, вероятно из-за нападения медведя

В Румынии расследуют смерть мужчины, которая по внешним признакам похожа на последствия нападения медведя.

В Румынии расследуют смерть мужчины, вероятно из-за нападения медведя.
В Румынии расследуют смерть мужчины, вероятно из-за нападения медведя.

Об этом сообщает News.ro, пишет eurointegration.com.ua

34-летнего мужчину нашли мертвым в субботу 6 июня в окрестностях населенного пункта Прод, что в уезде Сибиу в центре Румынии, с физическими повреждениями.

"Первые исследования, проведенные на месте сотрудниками полиции города Думбрэвень, указывают на то, что 34-летний мужчина, местный житель, подвергся нападению медведя", – сообщили в уездной полиции.

Расследование обстоятельств гибели продолжается.

В течение весны 2026 года в Европе было как минимум два летальных случая в результате встречи медведей с людьми. Так, в апреле в Польше погибла пожилая женщина, которой встретился медведь в лесу. В Болгарии хищник убил мужчину в горах Витоша неподалеку болгарской столицы Софии.

В ряде европейских стран рост численности популяции медведей приводит к тому, что они все чаще появляются рядом с трассами и населенными пунктами и перестают избегать людей. Особенно острой эта проблема стала в Румынии, где популяция бурых медведей – самая большая в Европе.

Контакты с людьми учащаются и из-за подкармливания хищников, из-за чего заговорили об ужесточении штрафов за такие действия.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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