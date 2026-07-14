theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stirileprotv.ro logostirileprotv
14 Июля 2026, 13:54
2 366
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния соединит энергосистему с Азией через подводный кабель в Черном море

Национальный оператор системы передачи электроэнергии Румынии Transelectrica объявил, что проект подводного кабеля через Черное море, который соединит Румынию с Грузией, переходит к этапу технической подготовки.

Румыния соединит энергосистему с Азией через подводный кабель в Черном море.
Румыния соединит энергосистему с Азией через подводный кабель в Черном море.

Проект достиг этого этапа после подписания Меморандума о взаимопонимании между Transelectrica и грузинским оператором Georgian State Electrosystem (GSE), пишет stirileprotv.ro

Высоковольтный подводный кабель, который пройдет по дну Черного моря, позволит передавать электроэнергию между двумя странами. Фактически будет открыт новый маршрут поставок электроэнергии в Европейский союз.

«Один из важнейших энергетических проектов региона продолжает приобретать реальные очертания. После подписания Меморандума о взаимопонимании между Transelectrica и Georgian State Electrosystem (GSE) партнерство переходит к этапу технической подготовки, необходимой для создания инфраструктуры энергетического соединения между Румынией и Грузией», — говорится в сообщении Transelectrica.

Подводный кабель через Черное море протянется на 1155 километров

Для Румынии реализация проекта означает более тесную интеграцию в европейскую энергосистему, доступ к новым источникам электроэнергии, повышение энергетической безопасности, возможность интеграции большего объема энергии из возобновляемых источников, а также усиление роли страны в европейской энергетической инфраструктуре.

В Transelectrica отмечают, что проект станет еще одним важным шагом в развитии современной энергетической инфраструктуры и укреплении международного сотрудничества для создания энергосистемы, готовой к будущим вызовам.

Проект Черноморского подводного кабеля предусматривает строительство высоковольтной линии электропередачи и цифровой связи между городом Анаклия в Грузии и Констанцей в Румынии. Общая протяженность линии составит 1155 километров, из которых 1115 километров пройдут по дну Черного моря и 40 километров — по суше. Планируемая пропускная способность линии составит 1300 МВт.

Источник
stirileprotv.ro logostirileprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте