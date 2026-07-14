Румыния соединит энергосистему с Азией через подводный кабель в Черном море.

Национальный оператор системы передачи электроэнергии Румынии Transelectrica объявил, что проект подводного кабеля через Черное море, который соединит Румынию с Грузией, переходит к этапу технической подготовки.

Проект достиг этого этапа после подписания Меморандума о взаимопонимании между Transelectrica и грузинским оператором Georgian State Electrosystem (GSE), пишет stirileprotv.ro

Высоковольтный подводный кабель, который пройдет по дну Черного моря, позволит передавать электроэнергию между двумя странами. Фактически будет открыт новый маршрут поставок электроэнергии в Европейский союз.

«Один из важнейших энергетических проектов региона продолжает приобретать реальные очертания. После подписания Меморандума о взаимопонимании между Transelectrica и Georgian State Electrosystem (GSE) партнерство переходит к этапу технической подготовки, необходимой для создания инфраструктуры энергетического соединения между Румынией и Грузией», — говорится в сообщении Transelectrica.

Подводный кабель через Черное море протянется на 1155 километров

Для Румынии реализация проекта означает более тесную интеграцию в европейскую энергосистему, доступ к новым источникам электроэнергии, повышение энергетической безопасности, возможность интеграции большего объема энергии из возобновляемых источников, а также усиление роли страны в европейской энергетической инфраструктуре.

В Transelectrica отмечают, что проект станет еще одним важным шагом в развитии современной энергетической инфраструктуры и укреплении международного сотрудничества для создания энергосистемы, готовой к будущим вызовам.

Проект Черноморского подводного кабеля предусматривает строительство высоковольтной линии электропередачи и цифровой связи между городом Анаклия в Грузии и Констанцей в Румынии. Общая протяженность линии составит 1155 километров, из которых 1115 километров пройдут по дну Черного моря и 40 километров — по суше. Планируемая пропускная способность линии составит 1300 МВт.