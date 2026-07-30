В Румынии протесты из-за запрета на экспорт овец и коз переросли в столкновения.

Фермеры выступают против запрета на экспорт живых животных, заявляя, что эта мера ставит их на грань банкротства, сообщает Antena3 CNN.

Участники акции потребовали встречи с руководством ANSVSA, чтобы получить разъяснения по поводу управления кризисом и блокировки экспорта. Пытаясь попасть в здание ведомства, часть протестующих попыталась прорваться внутрь. Между фермерами и жандармами произошли столкновения, после чего сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников акции.

Протест последовал после того, как Европейская комиссия запретила экспорт овец и коз до 31 декабря 2026 года в связи с выявлением очага заболевания в уезде Муреш и распространением болезни на территории Румынии.

По словам животноводов, это решение заблокировало поставки именно в тот момент, когда экспорт в арабские страны был возобновлен. В текущем году его объем оценивался более чем в 300 млн евро.

Фермеры обвиняют румынские власти в неэффективном управлении ветеринарным кризисом и требуют срочно снять ограничения на экспорт, выплатить компенсации за понесенные убытки, а также отправить в отставку руководство ANSVSA, которое они считают ответственным за провал переговоров с европейскими институтами.

Для отмены ограничений Европейская комиссия требует внедрения строгих мер по мониторингу ситуации и вакцинации поголовья.

В ANSVSA сообщили о запуске программы бесплатной вакцинации около 1,2 млн овец и коз. Однако иммунизация будет проводиться только в зонах повышенного риска в уездах Констанца и Тулча, а не по всей стране. На первом этапе планируется использовать 300 тыс. доз вакцины, еще 900 тыс. доз позднее будут поставлены при содействии Европейской комиссии.

Часть фермеров выступает против такого подхода и предупреждает, что промедление с урегулированием кризиса может привести к необратимым потерям для овцеводческой отрасли Румынии.



