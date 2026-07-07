Фермеры рассчитывают на хороший урожай пшеницы и сетуют на низкие цены.

В Молдове начался сбор пшеницы. Фермеры рассчитывают, что урожай в этом году будет не хуже прошлогоднего.

По прогнозам Минсельхоза, с 340 тысяч гектаров соберут около 1 млн 600 тысяч тонн зерна. Однако хороший урожай не гарантирует прибыль: аграрии опасаются, что низкие закупочные цены могут обернуться для них убытками, передает radiomoldova.md

Серджиу Спиней выращивает пшеницу на 270 гектарах в Новоаненском районе. По его словам, погода была благоприятной, собрать он рассчитывает около пяти тонн с гектара - примерно столько же, сколько в прошлом году. Однако фермера беспокоит, по какой цене удастся продать зерно.

"Самая большая проблема, что нам не дают справедливую цену. Если бы пшеница стоила хотя бы 3 лея 50 банов, мы могли бы выйти на 10-процентную рентабельность. Даже при урожайности больше пяти тонн с гектара мы не выходим в плюс. Сейчас цена 2 лея 80 банов за килограмм, включая НДС. Если вычесть НДС, остается 2 лея 55 банов. При такой урожайности это 12,5 тыс леев выручки, а мои затраты здесь составляют 17 тысяч на гектар. То есть я остаюсь в убытке", - говорит фермер.

Несмотря на финансовые трудности, фермер вложился в современную технику. Сразу после уборки пшеницы поле обрабатывает трактор нового поколения.

"Это мощный трактор - 270 лошадиных сил. Я сторонник современных технологий. В нем три планшета, GPS, вся система работает через спутник. Механизатор только задает маршрут и разворачивает машину в конце, дальше трактор едет самостоятельно. По сути, человеку почти ничего не остается делать", - говорит Серджиу Спиней.

В этом году пшеницей в Молдове засеяно почти 340 тысяч гектаров. В Минсельхозе считают, что собрать в общем удастся миллион 580 тысяч тонн зерна.

"Осенью осадков было меньше обычного. Но затем дожди создали благоприятные условия для роста посевов. Поэтому в этом году мы рассчитываем на хороший урожай. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны в пшенице, которые составляют 350-380 тысяч тонн", - сказал госсекретарь Минсельхоза Василе Шарбан.

В прошлом году в Молдове собрали около миллиона 590 тысяч тонн пшеницы - на треть больше, чем годом ранее.