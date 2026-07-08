Депутат: В правительство поступит измененный проект бюджетно-налоговой политики.

По словам депутата от PAS Артемия Катаноя, после консультаций с представителями сельхозпроизводителей, обсуждений в парламентской фракции и с представителями правительства ряд положений документа был пересмотрен или исключен.

Депутат сообщил, что предложения аграриев были переданы властям, а в последние дни состоялся ряд рабочих встреч с представителями Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты, а также с премьер-министром для поиска решений, сообщает Studio-L.

«Из проекта были исключены несколько мер. Найдены решения, в том числе по НДС для аграриев и другим положениям, вызвавшим общественную реакцию. Гражданам следует дождаться окончательного проекта, который утвердит правительство, поскольку он будет существенно отличаться от первоначального варианта», — заявил Катэной.

По словам депутата, некоторые обсуждаемые изменения предусматривают отказ от мер, на реализацию которых уже были предусмотрены финансовые ресурсы, в том числе предназначенные для повышения зарплат с 1 сентября.

Он уточнил, что обсуждения продолжатся и в ближайшие дни, чтобы оценить финансовые последствия предлагаемых изменений.

Комментируя недовольство, вызванное предложениями по НДС, Катэной отметил, что Министерство финансов работает над альтернативным решением, которое, по его словам, будет более выгодным, чем варианты, предложенные представителями аграриев.

Депутат также заявил, что главной целью налоговых изменений является сокращение теневой экономики и повышение уровня налоговой дисциплины.

«Если у бюджета не будет финансовых ресурсов, мы не сможем развивать страну. Все хотят лучшие дороги, качественное здравоохранение и современные школы, однако для этого каждый должен платить налоги и работать официально», — подчеркнул он.

Говоря о сроках принятия документа, Катэной сообщил, что парламент намерен утвердить налогово-бюджетную политику уже в июле, чтобы бизнес заранее знал, какие налоги и сборы будут действовать в следующем году.

Если проект не удастся завершить до окончания парламентской сессии, его могут рассмотреть на внеочередном заседании в августе или в начале сентября.

По словам депутата, налоговые реформы необходимы в рамках европейской интеграции Молдовы. Он признал, что некоторые меры могут вызвать недовольство, однако считает их необходимыми для модернизации государственного управления и укрепления государственных финансов.