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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 15:40
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Более 61 миллиона леев вернут аграриям в качестве компенсации за дизельное топливо

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) завершило проверку заявок на финпомощь для компенсации акцизов на топливо. Одобрение получили 2236 фермеров, которым в общей сложности выплатят 61,71 млн леев.

Более 61 миллиона леев вернут аграриям в качестве компенсации за дизельное топливо.
Более 61 миллиона леев вернут аграриям в качестве компенсации за дизельное топливо.

В AIPA уточняют, что выделенные деньги покроют акцизы почти на 19 миллионов литров дизельного топлива, задействованного в сельскохозяйственных работах. Всего за время приема документов с 11 мая по 2 июня 2026 года в агентство поступило 2244 заявления, передает rupor.md

После тщательной проверки специалисты ведомства отклонили или отозвали 6 заявок из-за невыполнения условий регламента. Еще по 2 обращениям ведомство продолжает проверку, так как фермерам необходимо предоставить дополнительные разъяснения, чтобы подтвердить свое право на выплаты.

Средства на эту программу поддержки аграриев государство выделило из Резервного фонда правительства. На основании постановления исполнительной власти № 212 от 29 апреля 2026 года общая сумма заложенных на эти цели ресурсов составила 110 миллионов леев.

Источник
rupor.md logorupor
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