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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 09:41
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В Румынии произошло землетрясение — восьмое за июнь

В ночь на 11 июня в Румынии зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. Как сообщает Национальный институт физики Земли, очаг сейсмического события залегал на глубине около 119 километров.

В Румынии произошло землетрясение — восьмое за июнь.
В Румынии произошло землетрясение — восьмое за июнь.

Землетрясение зарегистрировали в 1:58 по местному времени в уезде Вранча. Ближе всего к эпицентру оказались города Фокшаны (в 44 километрах) и Бузэу (в 59 километрах), также колебания почвы могли заметить жители Плоешт, Брашова и Сфынту-Георге. Опасности для населения этот слабый подземный толчок не повлек, пишет rupor.md

С начала июня это уже восьмое по счету землетрясение в Румынии, но все они были слабыми — магнитуда колебалась в пределах от 2,2 до 3,6 по шкале Рихтера. Самым сильным сейсмическим событием в стране с начала этого года остается подземный толчок во Вранче, который произошел 26 февраля, когда приборы зафиксировали магнитуду 4,5.

Источник
rupor.md logorupor
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