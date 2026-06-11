В Румынии произошло землетрясение — восьмое за июнь.

Землетрясение зарегистрировали в 1:58 по местному времени в уезде Вранча. Ближе всего к эпицентру оказались города Фокшаны (в 44 километрах) и Бузэу (в 59 километрах), также колебания почвы могли заметить жители Плоешт, Брашова и Сфынту-Георге. Опасности для населения этот слабый подземный толчок не повлек, пишет rupor.md

С начала июня это уже восьмое по счету землетрясение в Румынии, но все они были слабыми — магнитуда колебалась в пределах от 2,2 до 3,6 по шкале Рихтера. Самым сильным сейсмическим событием в стране с начала этого года остается подземный толчок во Вранче, который произошел 26 февраля, когда приборы зафиксировали магнитуду 4,5.