В Румынии профсоюзы в образовании требуют на протесте уважения и достойных зарплат.

Представители Федерации профсоюзов работников образования «Спиру Харет» и Федерации профсоюзов работников свободного образования проводят 17 июня акции протеста, выражая недовольство положениями законопроекта о заработной плате.

Об этом сообщает HotNews.ro. По данным профсоюзных источников, в акции протеста ожидается участие около 20 000 человек, пишет logos-press.md

«Довольно! Образование требует уважения! Дорогие коллеги, завтра мы снова выйдем на улицы. Мы соберемся на площади Виктории, чтобы потребовать соблюдения наших прав!», — цитирует издание заявление Федерации профсоюзов работников образования «Спиру Харет».

Профсоюзные активисты проведут акцию протеста перед зданием правительства, а затем переместятся к зданию парламента.

«Недавно введенные меры жесткой экономии и безразличие правителей к принятым в последние годы обязательствам вынуждают нас снова выйти на улицы. Без твердой и единой реакции наши права снова будут нарушены. (…) Каждый работник сферы образования имеет право на достойные социально-профессиональные условия и на признание проделанной работы посредством справедливой заработной платы. Каждый ребенок имеет право на качественное образование», — подчеркивает Федерация профсоюзов работников образования в своем заявлении.

По мнению профсоюзных деятелей, новый закон о заработной плате «обрекает» учителей на бедность.

Проект нового закона о единой заработной плате представляет собой «вопиющее нарушение действующего законодательства, пренебрежение взятыми на себя обязательствами перед профсоюзными организациями и неопровержимое доказательство того, что правительство, президент Румынии и политические партии хоронят образование, вместо того чтобы рассматривать его как фундамент, на котором строится будущее нации», — напоминает издание о позиции профсоюзов в конце апреля.