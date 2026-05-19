Румыноязычным учителям будут платить до 15 тысяч евро за перевод в Гагаузию.

Цель данной меры — увеличить предложение образования на румынском языке на территории автономии. Об этом заявил в интервью агентству Agerpres министр образования Дан Перчун, передает tvrmoldova.md

По словам министра, власти Кишинёва будут выплачивать учителям пособие в размере до 15 000 евро. Педагоги, получающие эту финансовую поддержку, будут обязаны преподавать в детских садах и школах Гагаузии на протяжении минимум трёх-пяти лет.

«Мы должны решить проблему с жильём. Из соседних с Гагаузией районов учителя смогут ездить на работу. Мы не думаем об очень большом количестве специалистов — от 30 до 50. Этого будет более чем достаточно для начала. В этом году мы должны создать необходимые стимулы и запустить проект», — заявил Дан Перчун.

Министр образования подчеркнул, что учителя, которые переведутся в школы Гагаузии, должны быть выпускниками учебных заведений с румынским языком обучения.

«Они должны иметь образование, полученное на румынском языке. Кроме того, как правило, мы хотели бы видеть именно носителей румынского языка», — добавил чиновник.

Дан Перчун считает, что эта мера принесёт положительные результаты в систему образования Гагаузии. По его мнению, помимо повышения качества преподавания, перевод учителей с территории остальной части Республики Молдова в автономный регион позволит значительно сократить дефицит педагогических кадров в школах и детских садах Гагаузии.

Правительство Республики Молдова рассмотрит 20 мая проект постановления, который увеличивает пособия, предоставляемые молодым учителям, распределённым в школы после 1 июля 2026 года.

Единовременная финансовая поддержка для молодых педагогов будет варьироваться от 160 тысяч до 375 тысяч леев. Конкретная сумма зависит от уровня образования учителя, населённого пункта, в котором он будет работать, а также от преподаваемого предмета.

Самые большие суммы предусмотрены для учителей математики, физики, химии, биологии, информатики и румынского языка, которые будут работать в сельской местности. Пособие будет выплачиваться в два этапа: первая часть — после шести месяцев работы, вторая — после восемнадцати месяцев.