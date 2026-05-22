22 Мая 2026, 13:08
В Молдове учителям с сентября повысят зарплаты

Рост будет значительно выше уровня инфляции. Об этом заявил министр образования Дан Перчун.

По его словам, повышение предусмотрено новым законом об оплате труда, который подготовили власти. Точные суммы и проценты позже представит Министерство финансов, сообщает NordNews.

Перчун отметил, что рост зарплат будет ощутимым, однако это не решит полностью проблему оплаты труда в системе образования. По его словам, этот вопрос останется в повестке, а власти продолжат работать над улучшением ситуации.

Министр подчеркнул, что дальнейшее повышение зарплат педагогов зависит от устойчивого экономического роста и более эффективного использования государственных средств.

По словам Перчуна, зарплаты работников образования впервые превысили средний уровень по экономике, хотя разница пока остаётся небольшой.

Сейчас молодой учитель с учётом надбавок может получать 11–12 тысяч леев. Преподаватель с высшей дидактической категорией и полной нагрузкой может получать около 16 тысяч леев.

