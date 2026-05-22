В Молдове учителям с сентября повысят зарплаты.

По его словам, повышение предусмотрено новым законом об оплате труда, который подготовили власти. Точные суммы и проценты позже представит Министерство финансов, сообщает NordNews.

Перчун отметил, что рост зарплат будет ощутимым, однако это не решит полностью проблему оплаты труда в системе образования. По его словам, этот вопрос останется в повестке, а власти продолжат работать над улучшением ситуации.

Министр подчеркнул, что дальнейшее повышение зарплат педагогов зависит от устойчивого экономического роста и более эффективного использования государственных средств.

По словам Перчуна, зарплаты работников образования впервые превысили средний уровень по экономике, хотя разница пока остаётся небольшой.

Сейчас молодой учитель с учётом надбавок может получать 11–12 тысяч леев. Преподаватель с высшей дидактической категорией и полной нагрузкой может получать около 16 тысяч леев.