В Барселоне учителя в ходе забастовки заблокировали вход к храму Саграда Фамилия.

В Каталонии учителя начали новую неделю забастовок на фоне обсуждения регионального бюджета и переговоров по проблемам образовательной сферы. Предыдущая встреча представителей регионального правительства с профсоюзами в прошлый четверг закончилась неудовлетворительным результатом, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на elpais.com

На этот раз бастующие решили отказаться от блокирования въездов в Барселону, зато перекрыли подходы к Sagrada Familia, что может испортить планы туристам.

Учителя сформировали "живую цепь", по которой передавали парты и стулья от ближайшей школы к собору, выставляя импровизированный класс на улице.

От соорганизаторов звучат заявления, что Барселона должна "инвестировать меньше в туризм и больше – в соблюдение фундаментальных прав, как право на образование".

В последние недели испанские учителя бастуют не только в Каталонии – протесты прошли также в Валенсии и Мадриде. Педагоги жалуются на чрезмерное количество учеников на одного учителя, некомфортные условия в учреждениях, недостаток ассистентов для учеников с особыми потребностями.