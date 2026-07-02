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unian.net logounian
2 Июля 2026, 22:23
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Спутник NASA зафиксировал в Черном море гигантские бирюзовые водовороты

Спутник NASA выявил в акватории Черного моря гигантские голубые и бирюзовые водовороты, вызванные размножением микроскопических водорослей.

Спутник NASA зафиксировал в Черном море гигантские бирюзовые водовороты.
Спутник NASA зафиксировал в Черном море гигантские бирюзовые водовороты.

Как отмечают специалисты, спутник NASA под названием PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) зафиксировал цвет летнего Черного моря, используя сверхчувствительный прибор OCI. Объективы спутника запечатлели гигантские голубые и бирюзовые водовороты, передает unian.net

Отмечается, что яркий бирюзовый оттенок обусловлен массовым размножением микроскопических водорослей – кокколитофорид.

"Эти организмы покрыты крошечными пластинками из карбоната кальция (мела). Когда их миллиарды, они отражают солнечный свет, делая воду яркой и светлой. Такое цветение обычно происходит поздней весной и в начале лета", – объясняют специалисты.

В центре рассказали, что в холодное время года власть в море перехватывают другие микроорганизмы – диатомовые водоросли. Их оболочки состоят из кремния, и именно они делают воду визуально более мутной и темной, возвращая морю его историческую "черную" репутацию.

"Хотя каждая отдельная водоросль невидима невооруженным глазом, масштабы их цветения настолько колоссальны, что с легкостью отслеживаются с орбиты", – отмечают метеорологи.

Ученые добавляют, что спутниковый мониторинг позволяет морским ученым изучать процессы, происходящие в Черном море, даже в тех районах, где научные экспедиции на кораблях в настоящее время невозможны или опасны из-за военных действий.

Источник
unian.net logounian
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